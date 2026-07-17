В России отреагировали на попытки Украины создать второй фронт в Африке

России на африканском театре политических действительно приходится иметь дело с украинскими военными, спецслужбами и их специальными миссиями, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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