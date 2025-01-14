Немой орган. Главный нефролог Шилов объяснил, как заподозрить болезни почек

Болезнь почек критически важно обнаружить как можно раньше. Своевременно назначенное лечение помогает замедлить прогрессирование болезни, предотвратить развитие осложнений и сохранить функцию почек, что позволяет избежать необходимости в диализе и пересадке, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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