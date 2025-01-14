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Немой орган. Главный нефролог Шилов объяснил, как заподозрить болезни почек

Немой орган. Главный нефролог Шилов объяснил, как заподозрить болезни почек

Болезнь почек критически важно обнаружить как можно раньше. Своевременно назначенное лечение помогает замедлить прогрессирование болезни, предотвратить развитие осложнений и сохранить функцию почек, что позволяет избежать необходимости в диализе и пересадке, а также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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