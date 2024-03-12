В России 12 марта вступил в силу запрет на публикацию предвыборных соцопросов и прогнозов

В соответствии с законом, публикация исследований и прогнозов, запрещена до последнего дня выборовЗапрет на публикацию прогнозов, результатов социологических опросов и исследований, касающихся возможных итогов предстоящих выборов, вступил в силу в России 12 марта.
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