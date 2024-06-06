"Европа будет заполнена чёрными мешками": Китай пригрозил НАТО страшными последствиями

Коллаж ЦарьградаСегодня 1K прочитали Война на Украине и ситуация в мире меняют Китай. На Азиатском форуме по безопасности в Сингапуре высокопоставленный представитель Вооружённых сил КНР говорил об Америке языком Марии Захаровой, чего прежде официальные лица этой страны себе не позволяли.