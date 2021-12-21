smi.media

273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

ОНФ назвал главную уловку аферистов перед Новым годом

Поистине сказочно щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной стоимости в ОНФ назвали основной уловкой нынешнего сезона, сообщила 21 декабря руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в комментарии РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх