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Калужские новости

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Ракетная опасность в Калужской области продлилась более часа

Ракетная опасность в Калужской области продлилась более часа

Отбой объявил в 3.52 губернатор Шапша.Более часа продлилась ракетная опасность на территории Калужской области ночью 6 октября.

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