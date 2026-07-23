Учёные обнаружили передачу злокачественных опухолей у диких американских сомиков

Исследователи из Университета Вермонта под руководством Джули Дрэгон обнаружили у диких американских сомиков (Ameiurus nebulosus) в озере Мемфремейгог распространение заразной формы меланомы — вида рака, который можно передавать от одной рыбы к другой.
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