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РБК: IMAX запретила использовать свое оборудование в России для показа любых фильмов

РБК: IMAX запретила использовать свое оборудование в России для показа любых фильмов

Канадская компания IMAX, которая с 1 июня покинула российский рынок, запретила прокатчикам использовать свое оборудование для показа российских фильмов, рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

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