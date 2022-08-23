РБК: IMAX запретила использовать свое оборудование в России для показа любых фильмов

Канадская компания IMAX, которая с 1 июня покинула российский рынок, запретила прокатчикам использовать свое оборудование для показа российских фильмов, рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
Канадская компания IMAX, которая с 1 июня покинула российский рынок, запретила прокатчикам использовать свое оборудование для показа российских фильмов, рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
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