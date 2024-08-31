Руководство по использованию компаса Никто не спорит, что быстрое развитие технологий резко улучшило жизнь современных людей, однако есть и негативные последствия, сопровождающие эти достижения.
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Руководство по использованию компаса Никто не спорит, что быстрое развитие технологий резко улучшило жизнь современных людей, однако есть и негативные последствия, сопровождающие эти достижения.
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