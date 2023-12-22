Как не уснуть в новогоднюю ночь

Канун Нового года – время, когда дел невпроворот: кто-то с самого утра готовит праздничные блюда и бегает в магазин за продуктами, другие – заканчивают работу и только к вечеру вспоминают о подарках, елке и празднике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии