Названы десять городов мира которые быстрее всего уходят под землю

Китайские геологи проанализировали рельеф 465 мегаполисов и составили рейтинг самых опасных по проседанию грунта городов.
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