«Это нормально», – Галкина оправдали за его поступки

Юморист выбрал для себя сторону и уже давно живет по своим выгодным для себя правилам. Многие сейчас осуждают поведение Максима Галкина.
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