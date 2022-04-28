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«Это нормально», – Галкина оправдали за его поступки

«Это нормально», – Галкина оправдали за его поступки

Юморист выбрал для себя сторону и уже давно живет по своим выгодным для себя правилам. Многие сейчас осуждают поведение Максима Галкина.

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