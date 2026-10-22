Российская крылатая ракета с дальностью в 6,5 тыс. км из Архангельской области может добить до США и Европы Виктор Сокирко Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Владислав Шурыгин Новая российская крылатая ракета, известная на Западе как «Изделие 506», будоражит мозг как отечественных, так и иностранных военных экспертов.
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