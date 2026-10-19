С 1 по 10 октября в Подмосковье прошёл второй этап операции "Нелегал-2026". Более 6,5 тыс. иностранцев будут выдворены из России, а свыше 18,6 тыс.
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