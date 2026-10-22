Польша потребовала от Киева отказаться от чествования УПА* и Шухевича. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение объявить 2027 год годом УПА и Романа Шухевича, назвав его неприемлемым.
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