Александр Церковный о продлении Паскуаля: «Подвели итоги и решили, что все задуманное вместе пока не достигнуто»

– Каждый раз по ходу сезона СМИ подписывают Хави в четыре-пять клубов Евролиги. Не думаю, что это нужно как-то комментировать.
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