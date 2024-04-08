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Сапер рассказал, как новая обувь защищает ноги при подрыве на минах

Сапер рассказал, как новая обувь защищает ноги при подрыве на минах

Новые модели обуви для саперов способны защитить ноги при подрыве на противопехотных минах. Подробности озвучил в беседе с журналистами представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный», пишет РИА Новости.

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