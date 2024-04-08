Сапер рассказал, как новая обувь защищает ноги при подрыве на минах

Новые модели обуви для саперов способны защитить ноги при подрыве на противопехотных минах. Подробности озвучил в беседе с журналистами представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный», пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии