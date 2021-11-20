Медики строго запретили ей петь. Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжело перенесенного ковида и месячной комыФото: tezars Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжело перенесенного ковида и месячной комы, сообщает издание «СтарХит».