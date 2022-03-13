«Челси» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Челси» принимает «Ньюкасл» в 29-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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