Аккенженов: казахстанский НПЗ будет перерабатывать российскую нефть

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» начнёт перерабатывать российскую нефть, причём 70% готовой продукции пойдёт в Россию, а 30% останется в Казахстане, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
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