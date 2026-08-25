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RT Russia

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Аккенженов: казахстанский НПЗ будет перерабатывать российскую нефть

Аккенженов: казахстанский НПЗ будет перерабатывать российскую нефть

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» начнёт перерабатывать российскую нефть, причём 70% готовой продукции пойдёт в Россию, а 30% останется в Казахстане, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

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