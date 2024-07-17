В Приднестровье предложили создать чёрный список строителей

Фото: stroytvoydom.ruВ Приднестровье активными темпами идёт обновление инфраструктуры. В Тирасполе, например, идут работы на объектах Минздрава, на городском стадионе и во Дворце культуры, а также на Мемориале Славы.
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