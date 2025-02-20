Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Конкин
    А кто "раздувает" эту якобы "любовь"? Именно журнашлюшки всех матей и наш МИД!Мир, дружба, жвач...
  • Ника
    Я, за восьмой.1Дерево сценариев...
  • Семен Демин
    В этом большая, опасность. Наши олигархи могут продавать власть пойти на уступки западу и опять будет как при Ельцине...Мир, дружба, жвач...

«Вову 4%» мочат в режиме нон-стоп

«Вову 4%» мочат в режиме нон-стоп

После переговоров российских и американских высокопоставленных представителей в Саудовской Аравии руководитель США дал расширенную пресс-конференцию в Мар-а-Лаго и сделал несколько жёстких заявлений, вызвавших истерику в Киеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
&quot;Россия в состоянии &quot;очень быстро&quot; уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Россияне атакуют Украину только на 20%, а не на 100%.&quot; Ну, понятно, что у амеров это делается просто-ковровая бомбардировка и после нее-выжженное поле...
Ответить
14 час.
Нина Грекова
Моё мнение. Зеленский должен понести наказание, &quot;угробить&quot; такую, богатую Украину и &quot;убить&quot; почти всё мужское население - может только (не) человек с больной самооценкой. Зеленский уже НИКТО с мая прошлого года. А сейчас, не дать ему сбежать, его должны судить военным трибуналом и только на пожизненное в одиночной камере. Пусть молится ЗА каждого убитого ... поимённо .... ежедневно и до конца своих дней.
Ответить
14 час.
Александр Маркитанов
зеля должен висеть..за шею...как вариант за ноги, тыквой вниз
Ответить
8 час.
наверх