«Вову 4%» мочат в режиме нон-стоп

"Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Россияне атакуют Украину только на 20%, а не на 100%." Ну, понятно, что у амеров это делается просто-ковровая бомбардировка и после нее-выжженное поле...

Нина Грекова

Моё мнение. Зеленский должен понести наказание, "угробить" такую, богатую Украину и "убить" почти всё мужское население - может только (не) человек с больной самооценкой. Зеленский уже НИКТО с мая прошлого года. А сейчас, не дать ему сбежать, его должны судить военным трибуналом и только на пожизненное в одиночной камере. Пусть молится ЗА каждого убитого ... поимённо .... ежедневно и до конца своих дней.