После переговоров российских и американских высокопоставленных представителей в Саудовской Аравии руководитель США дал расширенную пресс-конференцию в Мар-а-Лаго и сделал несколько жёстких заявлений, вызвавших истерику в Киеве.
«Вову 4%» мочат в режиме нон-стоп
Комментарии
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Надежда
"Россия в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Россияне атакуют Украину только на 20%, а не на 100%." Ну, понятно, что у амеров это делается просто-ковровая бомбардировка и после нее-выжженное поле...
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14 час.
Нина Грекова
Моё мнение. Зеленский должен понести наказание, "угробить" такую, богатую Украину и "убить" почти всё мужское население - может только (не) человек с больной самооценкой. Зеленский уже НИКТО с мая прошлого года. А сейчас, не дать ему сбежать, его должны судить военным трибуналом и только на пожизненное в одиночной камере. Пусть молится ЗА каждого убитого ... поимённо .... ежедневно и до конца своих дней.
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14 час.
Александр Маркитанов
зеля должен висеть..за шею...как вариант за ноги, тыквой вниз
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8 час.
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