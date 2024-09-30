Выяснилось, когда Rolls-Royce откажется от двигателя V12

Журнал Automotive News утверждает, что эра бензиновых люксовых автомобилей завершится в 2031 году. К концу 2030 года Rolls-Royce сформирует линейку «чистых» электрокаров, а затем отправит в отставку последние модели с двенадцатицилиндровым мотором.
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