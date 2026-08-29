Депутат Госдумы Миронов предложил выходной для родителей 1 сентября

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил закрепить в Трудовом Кодексе оплачиваемый выходной 1 сентября для родителей школьников.
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