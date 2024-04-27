Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках Украины по территории России

Заявления начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина о предполагаемом усилении атак ВСУ вглубь российской территории будут восприняты Киевом как "зеленый свет" для дальнейшей эскалации.
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