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Нижегородская правда

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Сестры-пенсионерки рассказали, почему решили выступать на Большой Покровской

Сестры-пенсионерки рассказали, почему решили выступать на Большой Покровской

Дуэт сестер Надежды и Веры на Большой Покровке видели этим летом многие. Задорные и лирические песни, зажигательные танцы женщин, имеющих внуков и даже правнуков, не оставляют равнодушными никого – от мала до велика.

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