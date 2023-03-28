О чувстве юмора Сталина и его шутки известные шутки в истории

Иосиф Сталин обладал не только незаурядным умом, но и чувством юмора, которое часто заставляло тех, с кем он шутил, дрожать от страха.
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