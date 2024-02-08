Red Bull Racing предложила «хитрый» контракт Алексу Албону

Red Bull Racing предложила «хитрый» контракт Алексу АлбонуGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing действительно обратилась к своему бывшему пилоту Алексу Албону, но не с предложением о контракте, как сообщалось ранее.
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