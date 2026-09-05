«Зенит» о шутке ЦСКА: «Возвращаем уведомление на доработку. Необходимо вставить ремарку»

«Зенит» выпустил ответ на шутку ЦСКА после поражения в матче 7-го тура РПЛ (1:2). После игры армейцы выложили обращение к «Газпром Арене» на фоне неопределенности с концертом Канье Уэста: «Уважаемые коллеги! В связи с выявленной практикой отмены ранее анонсированных мероприятий на территории ООО «Газпром Арена» сообщаем, что матч «Зенит» – ПФК ЦСКА состоялся 5 сентября 2026 года и был выигран ЦСКА со счетом 2:1».
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