Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроков Продолж...

Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроковПродолжения серии научно-фантастических шутеров Killzone от студии Guerrilla Games на горизонте нет и не предвидится, но небольшим утешением для фанатов может послужить кроссовер в кооперативном экшене Helldivers 2.