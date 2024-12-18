Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроков Продолж...

Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроковПродолжения серии научно-фантастических шутеров Killzone от студии Guerrilla Games на горизонте нет и не предвидится, но небольшим утешением для фанатов может послужить кроссовер в кооперативном экшене Helldivers 2.
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