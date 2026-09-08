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Zero Hedge

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Billionaires Are Buying Into Psychedelic Companies

Billionaires Are Buying Into Psychedelic Companies

Billionaires Are Buying Into Psychedelic Companies Submitted by QTR's Fringe Finance Putting aside my skepticism of SpaceX for a moment, there is something worth paying attention to in the latest report about the people who made fortunes backing the company: they are now putting serious money into psychedelics.

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