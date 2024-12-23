Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти миллион рублей

У блогера также несколько неоплаченных штрафов ГИБДД, его ищут судебные приставы.Блогер Влад Бумага, недавно отличившийся во время Прямой линии с Владимиром Путиным своим вопросом про Youtube, задолжал налоговой 972 тысячи рублей.
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