Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти миллион рублей

У блогера также несколько неоплаченных штрафов ГИБДД, его ищут судебные приставы.Блогер Влад Бумага, недавно отличившийся во время Прямой линии с Владимиром Путиным своим вопросом про Youtube, задолжал налоговой 972 тысячи рублей.