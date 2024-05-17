Атака дронов на Крым и Краснодарский край

По последствиям ночной атаки на Крым и Краснодарский край.1. Пожар на НПЗ в Туапсе утром потушили.2. Устранение повреждений на подстанции "Севастополь" займет около суток, в городе возможны точечные отключения света, уроки в школах сегодня отменены.