В Запорожье осудят гражданина Украины за попытку подрыва сотрудника полиции

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины, инженера Запорожской АЭС Сергея Потынга, который совершил попытку теракта в отношении сотрудника полиции.
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