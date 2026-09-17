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Отъезд из России, роды в США и увольнение с ТВ: куда пропала Ольга Шелест

Отъезд из России, роды в США и увольнение с ТВ: куда пропала Ольга Шелест

Что случилось с Ольгой Шелест? Узнайте о её жизни после переезда в США и уходе с российского телевидения.

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