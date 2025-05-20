Испанцу грозит штраф 200 тыс. евро за бросок камня в ущелье

Как выяснилось, по дну этого ущелья пролегает неофициальный туристический путь.Испанский турист, посетивший национальный парк Пикос-де-Эуропа, рискует получить штраф в размере до 200 тысяч евро (приблизительно 18 миллионов рублей) за то, что сбросил крупный камень в глубокое ущелье, сообщает The Metro.