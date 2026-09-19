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"Севилья" и "Барселона" забили четыре мяча в центральном матче тура Ла Лиги

"Севилья" и "Барселона" забили четыре мяча в центральном матче тура Ла Лиги

"Севилья" и "Барселона" провели центральный матч очередного тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, проходившая на стадионе в Севилье, завершилась гостевой победой каталонского клуба со счетом 3:1.

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