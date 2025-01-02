Установлена личность водителя Tesla Cybertruck, взорвавшегося в Лас-Вегасе

Сотрудники ФБР и полиция установили личность водителя, находившегося за рулем электрического пикапа Tesla Cybertruck, который накануне взорвался у здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада).
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