Нарушение техники безопасности при работе с болгаркой стало причиной пожара ⚡️⚡️⚡️ Как сообщает наш источник, вчера в хуторе Гуляевском горела хозпостройка.
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Нарушение техники безопасности при работе с болгаркой стало причиной пожара ⚡️⚡️⚡️ Как сообщает наш источник, вчера в хуторе Гуляевском горела хозпостройка.
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