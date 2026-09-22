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Спорт Уик-Энд

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Александр Медведев об осенних поражениях «Зенита»: «Скоро только кошки родятся»

Александр Медведев об осенних поражениях «Зенита»: «Скоро только кошки родятся»

Перед стартом сезона-2026/2027 баскетбольный «Зенит» провёл восемь матчей, включая встречи Суперкубка Единой лиги ВТБ: одержал одну победу, потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью.

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