Александр Медведев об осенних поражениях «Зенита»: «Скоро только кошки родятся»

Перед стартом сезона-2026/2027 баскетбольный «Зенит» провёл восемь матчей, включая встречи Суперкубка Единой лиги ВТБ: одержал одну победу, потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью.
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