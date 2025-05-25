Аморосо: в Венесуэле продлили голосование из-за потока граждан

Участки для голосования на всеобщих выборах в Венесуэле продлили работу из-за потока голосующих. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы CNE Элвис Аморосо, передает телеканал VTV.
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