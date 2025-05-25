Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Симоньян-то правильно всё говорит, только зачем же её медиахолдинг RT столько внимания предателю Краснопёрову выдал? ...Симоньян описала ...
  • Андрей Ильин
    Кто такое зеленский? Нелегетимный наркоман. Он не имеет права подписывать документы!МИД Украины заяви...
  • Нина
    Он и не занимается шапкозакидательством. Всё реально понимает и принимает. Здоровья и долгих лет генералу.Российский генера...

Аморосо: в Венесуэле продлили голосование из-за потока граждан

Аморосо: в Венесуэле продлили голосование из-за потока граждан

Участки для голосования на всеобщих выборах в Венесуэле продлили работу из-за потока голосующих. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы CNE Элвис Аморосо, передает телеканал VTV.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх