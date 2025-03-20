В Штатах о нас забывают, нужно больше пиара – украинский генерал

На американском ТВ почти не показывают новости, связанные с ней. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, который находится в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».