В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

У самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило появилось потомство. Несколько котят уже немного подросли и делают первые вылазки из своего домика на прогулки под пристальным наблюдением мамы, передает РИА Новости.
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