Путин обсудил с главой Якутии строительство соцобъектов, якутское кино и искусственный интеллект

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля, ФедералПресс. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным представил промежуточные итоги строительства крупных социальных объектов.
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