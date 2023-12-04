Rockstar опубликовала трейлер Grand Theft Auto 6 раньше времени. Релиз в 2025 году После мн...

Rockstar опубликовала трейлер Grand Theft Auto 6 раньше времени. Релиз в 2025 годуПосле многих лет слухов и спекуляций первый трейлер Grand Theft Auto VI от Rockstar Games просочился менее чем за день до запланированного дебюта.
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