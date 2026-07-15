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Директор «Родины» о трансфере Посо: «Цена – один миллион евро. Это гораздо меньше, чем стоит российский игрок подобного уровня»

Главный операционный и спортивный директор « Родины » Алексей Зинин высказался о подписании испанского полузащитника Икера Посо.

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