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Закон, порядок, государство

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На Сахалине начали курс занятий по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов

На Сахалине начали курс занятий по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов

Программа обучения операторов включает в себя 3-трех недельный курс теоретических и практических занятий, где военнослужащие отрабатывают вопросы определения характера целей, передачи координат их местоположения и расстояния до них для дальнейшего подавления или уничтожения условного противника.

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