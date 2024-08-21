На Сахалине начали курс занятий по управлению различными видами беспилотных летательных аппаратов

Программа обучения операторов включает в себя 3-трех недельный курс теоретических и практических занятий, где военнослужащие отрабатывают вопросы определения характера целей, передачи координат их местоположения и расстояния до них для дальнейшего подавления или уничтожения условного противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии