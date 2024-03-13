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Делегация США досрочно покинула Саудовскую Аравию из-за скандала с ермолками

Делегация США досрочно покинула Саудовскую Аравию из-за скандала с ермолками

Вчера 35K прочитали Комиссия Соединенных Штатов по международной свободе вероисповедания сократила визит в Саудовскую Аравию после того, как раввину приказали снять еврейский головной убор кипу Делегация США по вопросам свободы вероисповедания заявила в понедельник, что прервала свой визит в Саудовскую Аравию после того, как одного из ее членов попросили снять его еврейский головной убор, или кипу, сообщает Agence France-Press.

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