Список новых игр для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium, которые станут доступны в декабреКомпания Sony объявила, какие игры войдут в каталог PlayStation Plus на разных уровнях подписки в этом месяцеЧитать дальше → источник.
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