«МЮ» обсудит ситуацию Гринвуда с игроками мужской и женской команд. Будущее Мэйсона решится с учетом их мнения

«Манчестер Юнайтед» обсудит ситуацию Мэйсона Гринвуда с игроками мужской и женской команд. В январе прошлого года полузащитнику «МЮ» были предъявлены обвинения в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений его бывшей девушке Хэрриет Робсон.